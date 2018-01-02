В Перу автобус рухнул в пропасть, погибли не менее 25 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу, сообщает местный телеканал Canal N со ссылкой на представителя дорожной полиции Дино Эскудеро.
Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.
Ожидается, что число жертв аварии может увеличиться.
Cerca de 25 personas murieron en Perú cuando bus cayó a un abismo. https://t.co/nyQqVrHVZl (Foto El Comercio de Perú) pic.twitter.com/khw7RbIYVC— Telenoticias (@telenoticias7) 2 января 2018 г.