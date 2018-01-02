ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. США готовят новые меры против Пакистана по вопросу о поддержке терроризма, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

По ее словам, можно ожидать объявления новых мер "в ближайшие 24-48 часов".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США пока не будет предоставлять 255 миллионов долларов помощи Пакистану, обвинив его в "двойной игре" в отношении проблемы терроризма. Она не исключила, что помощь Исламабаду продолжит сокращаться. Помощь, о которой заявляла Хейли, касается военной сферы.

По данным Агентства США по международному развитию (USAID), на 2018 год запланировано выделение международной помощи на сумму в 25,8 миллиарда долларов, из них Пакистану будет выделено на программы развития и гуманитарные программы 345 миллионов долларов.