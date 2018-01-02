Белый дом: США вряд ли поучаствуют в переговорах между Сеулом и Пхеньяном

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. США скептически смотрят на перспективу переговоров между Сеулом и Пхеньяном, считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын пытается "вбить клин" между Южной Кореей и Соединенными Штатами, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Мы являемся близкими союзниками с Южной Кореей. Если они хотят начать переговоры с КНДР, то это определенно их выбор. Наша политика не изменилась, мы работаем в направлении денкулеаризации Корейского полуострова", — сказала она, отметив, что США в настоящее время "оценивают ситуацию" в связи с предложением Сеула.

По ее словам, "это нормально", если Сеул и Пхеньян хотят начать переговоры, но США не верят, что "Ким Чен Ын честен и ему можно доверять", и "скептично" настроены к возможным переговорам.

Науэрт сообщила, что ей "не известно", сообщал ли Сеул Вашингтону об их намерении перезапустить переговоры с КНДР.

Отвечая на вопрос, могут ли США играть какую-либо роль в этих переговорах, она сказала, что "крайне сомневается" в этом. "Кем Чен Ын, возможно, пытается вбить клин между нашей страной и Южной Кореей. Я могу вас заверить, что этого не случится, мы очень скептично настроены к искренности Ким Чен Ына в его стремлениях начать переговоры", — подчеркнула представитель госдепа.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. В ответ во вторник Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры высокопоставленных представителей для обсуждения этого вопроса, а также "и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером". Пхеньян пока не ответил на это предложение. В последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.