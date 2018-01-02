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В мире

Белый дом: США вряд ли поучаствуют в переговорах между Сеулом и Пхеньяном

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2179)
23:0502.01.2018
(обновлено: 23:29 02.01.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. США скептически смотрят на перспективу переговоров между Сеулом и Пхеньяном, считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын пытается "вбить клин" между Южной Кореей и Соединенными Штатами, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Жители КНДР смотрят репортаж о запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
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"Мы являемся близкими союзниками с Южной Кореей. Если они хотят начать переговоры с КНДР, то это определенно их выбор. Наша политика не изменилась, мы работаем в направлении денкулеаризации Корейского полуострова", — сказала она, отметив, что США в настоящее время "оценивают ситуацию" в связи с предложением Сеула.

По ее словам, "это нормально", если Сеул и Пхеньян хотят начать переговоры, но США не верят, что "Ким Чен Ын честен и ему можно доверять", и "скептично" настроены к возможным переговорам.

Науэрт сообщила, что ей "не известно", сообщал ли Сеул Вашингтону об их намерении перезапустить переговоры с КНДР.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Отвечая на вопрос, могут ли США играть какую-либо роль в этих переговорах, она сказала, что "крайне сомневается" в этом. "Кем Чен Ын, возможно, пытается вбить клин между нашей страной и Южной Кореей. Я могу вас заверить, что этого не случится, мы очень скептично настроены к искренности Ким Чен Ына в его стремлениях начать переговоры", — подчеркнула представитель госдепа.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. В ответ во вторник Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры высокопоставленных представителей для обсуждения этого вопроса, а также "и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером". Пхеньян пока не ответил на это предложение. В последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
В каких переговорах могут вообще участвовать США?
Всемирные провокаторы и поджигатели. С ними уже никто за один стол не хочет садиться, в том числе вчерашние союзники...
23:08
02.01.2018
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александр егоров
как лихо всё обставили пиндосы...:) оказывается это Северная Корея пытается вбить между южанами и американцами, вот уж действительно их вранью и цинизму нет предела!
23:53
02.01.2018
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