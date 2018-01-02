В США не исключили введения новых санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. США не исключают новых санкций против Ирана в связи с возможным выходом из ядерного соглашения, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.