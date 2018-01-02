Захарова прокомментировала намерение США созвать спецзаседания ООН по Ирану

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение США созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране, напомнив о протестных акциях в самих Соединенных Штатах и реакции властей на них.

Американский постпред при ООН Никки Хейли ранее во вторник заявила журналистам, что США созовут экстренные сессии Совбеза и СПЧ ООН по ситуации в Иране "в ближайшие дни".

"Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.