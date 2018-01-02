В Белом доме назвали беспорядки в Иране "народным восстанием"

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Белый дом считает беспорядки в Иране "народным восстанием", заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Люди устали платить цену за склонное к насилию, коррумпированное руководство. В результате мы сейчас видим естественное народное восстание, организованное иранскими гражданами… США поддерживают иранский народ. Мы призываем режим уважать фундаментальные права граждан на мирное выражение стремления к изменениям", — сказала Сандерс на брифинге в Белом доме.

Она вновь обвинила иранские власти в коррупции и поддержке терроризма.

"Годы плохого управления, коррупции и авантюристской политики за рубежом подорвали доверие иранцев к их руководству. Иранский режим тратит богатства своего народа на распространение воинственной идеологии и терроризма за рубежом вместо того, чтобы способствовать благосостоянию внутри страны", — сказала Сандерс.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.