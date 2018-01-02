В США назвали северокорейский режим безрассудным

ООН, 2 янв — РИА Новости. США не воспримут всерьез заявления о межкорейских переговорах, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы не примем всерьез никакие переговоры, если они ничего не сделают для запрета всего ядерного оружия в Северной Корее. Мы считаем это режим безрассудным", — сказала Хейли журналистам.

"Мы считаем, что они должны остановить ядерное оружие, и они должны это сделать сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают это, пока они не откажутся от имеющегося ядерного оружия", — сказала она.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына направить на Олимпиаду северокорейскую делегацию.

Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн в свою очередь заявил, что Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, в том числе по вопросу об участии Северной Кореи в Олимпиаде.