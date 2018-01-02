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Депутат молдавского парламента рассказал о полномочиях Додона

22:2602.01.2018
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CC BY 2.0 / t_y_l / moldovaПарламент Молдавии. Архивное фотоПарламент Молдавии. Архивное фото
CC BY 2.0 / t_y_l / moldova

КИШИНЕВ, 2 янв – РИА Новости. Полномочия президента Молдавии Игорь Додон временно приостановлены только по вопросу назначения семи министров, во всем остальном он продолжает исполнять свои обязанности как прежде, заявил РИА Новости во вторник депутат молдавского парламента Сергей Сырбу.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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После того как президент дважды отклонил кандидатуры на министерские посты, конституционный суд по обращению группы депутатов постановил, что "в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер издаст декрет о назначении новых членов правительства". Затем спикер парламента Андриан Канду объявил, что "в качестве исполняющего обязанности президента" назначит новых министров в ближайшее время.

"С юридической точки зрения это правильно называется "временная невозможность исполнения обязанностей президента", но только по вопросу назначения новых членов правительства", — сказал Сырбу.

"Конституционный суд констатировал этот факт и поручил председателю парламента или премьеру выполнить полномочия исполняющего обязанности президента именно с целью назначения этих членов кабмина. Только для этой цели обязанности президента будет исполнять спикер парламента", — объяснил депутат.

По его словам, "Додон остается президентом", но в конкретном случае не может назначить новых членов правительства.

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© Sputnik / Болат Шайхинов
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Ранее глава Демократической партии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. По его словам, министра иностранных дел Андрея Галбура заменит молдавский посол в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, сопредседателя российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который уже освободил пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИД. Додон утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Тогда правительство обратилось в конституционный суд, который постановил, что вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны тогда впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.

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Популярные комментарииВсе комментарии
sviderskiy
пожёстче надо бы додону руководить. есть, ведь, с кем посоветоваться...
22:55
02.01.2018
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