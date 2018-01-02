США намерены созвать специальные заседания ООН из-за протестов в Иране

ООН, 2 янв — РИА Новости. США в ближайшие дни созовут специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.

"В ближайшие дни мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве", — заявила Хейли журналистам.

На уточняющий вопрос она ответила, что речь идет о сессии Совета безопасности ООН. "Так или иначе, мы проведем встречу о событиях в Иране", — сказала постпред.

По словам Хейли, "свободы, записанные в Уставе ООН, подвергаются атаке в Иране". "Десятки уже были убиты, сотни — арестованы. От иранских диктаторов мы можем ожидать новых вопиющих нарушений в ближайшие дни", — сказала дипломат.

Она также заявила, что "правительство Ирана пытается мешать работе социальных сетей, которые позволяют жителям высказываться". "Мы хотим помочь громче звучать голосу иранского народа", — сказала Хейли и зачитала несколько постов из социальных сетей, например призывающих к "независимости и свободе" Ирана, "освобождению политических заключенных", а также обращения к верховному лидеру страны.

"Диктаторы Ирана пытаются сделать то же, что всегда — сказать, что протесты были задуманы врагами Ирана. Мы все знаем, что это полный нонсенс. Демонстрации стали полностью спонтанными", — заверила постпред США. "Это точная картина народа, который долго подавляли, и который восстал против диктаторов", — подчеркнула Хейли.