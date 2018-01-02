Генсек ООН надеется на возобновление межкорейского диалога

ООН, 2 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх (ОИ) в Пхенчхане будет способствовать возобновлению диалога между КНДР и Южной Кореей. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральная Ассамблея признала, что Олимпийские игры могут создать атмосферу мира, развития, уважения и понимания на Корейском полуострове и в мире. Генеральный секретарь надеется, что такое участие способствует возобновлению подлинного диалога, который приведет к устойчивому миру и денуклеаризации на Корейском полуострове", — сказал Хак.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына направить на ОИ северокорейскую делегацию.

Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн в свою очередь заявил, что Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, в том числе по вопросу об участии Северной Кореи в ОИ.