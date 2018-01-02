США планируют усилить наступление на талибов* в Афганистане

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. США в 2018 году планируют сосредоточиться на наступательных операциях в Афганистане против радикальной группировки "Талибан"*, инструктаже афганских военных и изменении курса военных действий в стране в сторону коалиции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командующего CENTCOM (Центральное командование США) генерала Джозефа Вотела.

Как отмечает агентство, "США хотят сосредоточиться на наступательных операциях". "Мы будем стремиться прилагать усилия, чтобы очень быстро перехватить инициативу, когда настанет время для следующего периода боевых действий", — заявил Вотел.

По словам генерала, афганским вооруженным силам (ВС) "следует постоянно увеличивать давление". Этому может помочь прибытие в страну новых военных инструкторов из США, которые будут действовать вместе с подразделениями афганских ВС и находиться близко к линии фронта, отметил глава CENTCOM.

Вотел заявил, что когда коалиция усилит военно-воздушные силы Афганистана и обучит представителей сил безопасности, афганцы станут сражаться гораздо лучше. "К тому моменту, как они вступят в следующий бой, они смогут представить существенный наступательный потенциал", — приводит агентство слова генерала.

Ситуация в Афганистане осложняется деятельностью радикальной группировки "Талибан", овладевшей значительной территорией в сельских районах страны и ранее развернувшей наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

В августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет.

По решению президента, американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем 3 тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России.