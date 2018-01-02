В ООН изучают возможность контактов с властями или оппозицией Ирана

ООН, 2 янв — РИА Новости. В ООН изучают возможность контактов с властями или оппозицией Ирана для урегулирования ситуации в стране, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге.

"Мы изучаем ситуацию и пытаемся понять, какие контакты могут быть наиболее полезными", — сказал Хак во вторник. Однако на данный момент, по его словам, подобных контактов не было.

"Мы сожалеем о гибели людей и надеемся, что удастся избежать дальнейшего насилия. Мы рассчитываем, что право иранского народа проводить мирные собрания и право выражать мнение будет уважаться", — подчеркнул представитель генсека.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в столице стран Тегеране в связи с протестами.