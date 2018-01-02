В ТВЦ прокомментировали задержание в Риге своего сотрудника

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Телекомпания "ТВ Центр" выразила недоумение в связи с задержанием в Риге своего сотрудника Анатолия Курлаева, который находился там в частной поездке, отметив при этом предвзятое отношение латвийских властей к российским СМИ, говорится в официальном комментарии компании, поступившем в РИА Новости.

Ранее Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персона нон грата в Латвии.

"В телекомпании "АО "ТВ Центр" выражают недоумение в связи со случившимся, так как Анатолий Курлаев находился в Латвии в частной поездке. В то же время в телекомпании считают, что депортация сотрудника "ТВ Центра" наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ и их неготовность руководствоваться основополагающими принципами свободы слова", — говорится в сообщении.

"Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", — добавили в ТВЦ.