ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США создало "группу кризисного реагирования" в связи с миграционным указом американского президента Дональда Трампа, пишет издание Politico.

"Группа кризисного реагированиях (CAT) является механизмом обеспечения эффективной координации и коммуникаций во время мероприятий и событий, в которые вовлечены многочисленные усилия по реагированию на федеральном уровне, уровне штата, местном уровне, а также со стороны частного сектора", — сообщил изданию источник.

В начале декабря 2017 года руководители таможенных и пограничных служб США сообщили, что количество арестов нелегальных мигрантов в стране при администрации Трампа выросло на 40%, но одновременно снизилось число задержаний нелегалов на границе.

Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, накануне Верховный суд США разрешил администрации Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.

В конце сентября 2017 года Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попали в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения были ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак. Трамп объясняет новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.