В Афганистане погиб американский военный

Мечеть в городе Бамиан в Афганистане. Архивное фото

Мечеть в городе Бамиан в Афганистане. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Один американский военный погиб, еще 4 ранены в Афганистане, сообщили в Twitter ВС США в Афганистане.

"Один военнослужащий США погиб, еще четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине, провинции Нангархар 1 января", — говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане осложняется деятельностью радикальной группировки "Талибан", овладевшей значительной территорией в сельских районах страны и ранее развернувшей наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние ИГ*.

* Террористичесая организация, запрещенная в России.