В Англии Audi R8 на полной скорости врезалась в машину с детьми внутри

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В английском городе Брэдфорд разогнавшийся спорткар Audi R8 врезался в припаркованную машину, в которой в это время находились трое детей, пишет Daily Mail.

Инцидент попал на видео. От сильного удара сзади черную машину, предположительно Nissan, подбросило. После этого из нее выходят двое.

По данным Daily Mail, один из находящихся в машине детей пострадал. О состоянии виновника аварии и о ее причинах не сообщается.

В группе Spotted Bradford в Facebook также опубликовано несколько снимков разбитой Audi, которую, как сообщает СМИ, взяли в аренду и которая стоит около 150 тысяч долларов.