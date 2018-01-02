Трамп рассказал о влиянии санкций на КНДР

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после того, как Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января, заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Северную Корею.Twitter.
Ранее министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн заявил, что Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, в том числе по вопросу об участии Северной Кореи в Олимпиаде и другим "вопросам по улучшению отношений между Югом и Севером".
Ранее Трамп называл лидера КНДР "человеком-ракетой". Сообщалось, что Трамп лично придумал прозвище "человек-ракета" (Rocket Man) для лидера КНДР Ким Чен Ына. Впервые он употребил это прозвище в своем твите о звонке президенту Южной Кореи.
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