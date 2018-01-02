Решение США по Иерусалиму равнозначно объявлению войны, считают в Палестине

ГАЗА, 2 янв — РИА Новости. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набил Абу Рудейна заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие Кнессетом постановления о единой столице равнозначно объявлению войны в отношении народа Палестины, передает агентство WAFA.
"Голосование ясно показывает, что Израиль официально объявил о конце так называемого политического процесса и уже начал применять диктаторскую фактическую политику", — заявил Абу Рудейна.
Он отметил, что "у решения Трампа нет легитимности, и нет легитимности у всех решений израильского Кнессета". "И мы ни в коем случае не позволим осуществиться таким планам, опасным для будущего региона и мира", — заявил Абу-Рудейна.
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. После объявления решения в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста.