Решение США по Иерусалиму равнозначно объявлению войны, считают в Палестине

ГАЗА, 2 янв — РИА Новости. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набил Абу Рудейна заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие Кнессетом постановления о единой столице равнозначно объявлению войны в отношении народа Палестины, передает агентство WAFA.

Ночью на вторник, по данным издания Times of Israel, парламент Израиля принял поправку к Основному закону об Иерусалиме 1980 года о неделимости города как израильской столицы, согласно которой передача какой-либо части Иерусалима палестинской стороне требует одобрения двух третей Кнессета, то есть 80 из 120 депутатов.

"Голосование ясно показывает, что Израиль официально объявил о конце так называемого политического процесса и уже начал применять диктаторскую фактическую политику", — заявил Абу Рудейна.

Он отметил, что "у решения Трампа нет легитимности, и нет легитимности у всех решений израильского Кнессета". "И мы ни в коем случае не позволим осуществиться таким планам, опасным для будущего региона и мира", — заявил Абу-Рудейна.

Представитель президента добавил, что израильское правительство несет ответственность за ежедневную опасную эскалацию, и любая попытка удалить Иерусалим "из политического уравнения" не приведет к какому-либо решению или урегулированию в регионе.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. После объявления решения в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста.