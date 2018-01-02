Порошенко поделился своим "плейлистом"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал свои любимые украинские песни 2017 года.

В список попали композиции "Тихо Прийшов, тихо Пiшов" рок-исполнителя Riffmaster, "Журавлi" группы The Hardkiss, "Вiтчизна" Pianoбoy, "Vsesvit" Onuka, "Монах" группы Дахабраха, "Марш новоi армиi" Воплей Видоплясова и "Перечекати" Тины Кароль.

Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою.



Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2018 г.

"В этом году украинская музыка сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное — этот год показал, что украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал Порошенко в Twitter.