МИД Ирана осудил заявление Трампа о ситуации в стране

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Представитель иранского МИД Бахрам Касеми осудил заявление президента США Дональда Трампа в Twitter о ситуации в Иране и призвал его сконцентрироваться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, передает агентство IRNA.

Трамп ранее заявил в Twitter, что "народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима". По словам Трампа, все деньги, которые "экс-президент США Барак Обама безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма". Он добавил, что у людей в Иране "мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны".

"Он (Трамп — ред.) недавно описал иранский народ как "террористическую нацию" и продолжил провоцировать национальные чувства народа Ирана в стране и во всем мире", — приводит агентство слова Касеми. Он добавил, что сегодня Трамп использовал оскорбительные слова в отношении иранцев.

По мнению представителя иранского МИД, "такой подход Трампа приведет к реакции со стороны достойных людей Ирана по всему миру".

Касеми посоветовал Трампу тратить меньше времени на публикацию оскорбительных сообщений в Twitter в отношении людей и наций, отмечает агентство. "Лучше бы он попытался заняться внутренними вопросами США, такими как ежедневные убийства большого количества людей в стране во время вооруженных столкновений и перестрелок, также как миллионы бездомных и голодных людей в стране", — заявил Касеми.

В понедельник российский МИД заявил о недопустимости внешнего вмешательства в Иран. Такую же позицию разделяют власти Сирии и Турции.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в столице стран Тегеране в связи с протестами.