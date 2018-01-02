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Политика давления на КНДР не работает, считает эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2174)
16:1402.01.2018
(обновлено: 16:26 02.01.2018)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiТрансляция выпуска новостей в Токио о ракетном пуске КНДР. Архивное фотоТрансляция выпуска новостей в Токио о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Инициатива Южной Кореи провести переговоры с КНДР показывает, что политика давления на Пхеньян не работает, межкорейские консультации станут проверкой готовности сторон к углубленному диалогу и поиску разрядки, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Южнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. В ответ во вторник Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры высокопоставленных представителей для обсуждения этого вопроса, а также "и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером". Пхеньян пока не ответил на это предложение. В последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.

По словам Мосякова, события последних двух дней показывают, что Пхеньян своей решимостью сумел отстоять позицию равноправного партнера, не поддающегося давлению США и союзников.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время поздравления граждан КНДР с Новым годом на Центральном телевидении Северной Кореи. 1 января 2018
© AP Photo / KRT via AP Video
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"Это большое событие, которое подтверждает, что политика (КНДР) с позиции силы эффективна, потому стало совершено очевидно, что дальше давить санкциями Северную Корею бессмысленно, это только загоняет Северную Корею в угол и ставит ее в безвыходное положение. Поэтому первое предложение в сторону поиска хоть какого-то компромисса оказалось немедленно принято Южной Кореей и, совершенно ясно, США, потому что без разрешения Вашингтона наверняка южнокорейцы так быстро бы не откликнулись на инициативу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Политика давления не сработала — это именно равноправные переговоры, те предложили, эти согласились, понимая те угрозы, которые лежат в рамках современного состояния конфликта", — заявил Мосяков РИА Новости.

В целом, по его словам, в КНДР "могут быть удовлетворены – они показали свою силу, решимость и это оказалось понято противоположной стороной".

Спасская (слева) и Сенатская башни Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Однако он добавляет, что пока не очень ясно, к чему могут привести эти переговоры — "будет ли это означить открытие новой эпохи, переговоров, постепенного снижения напряженности, поиска новых компромиссов, либо это будет частный случай, связанный с конкретной ситуацией Олимпиады". Эксперт при этом подчеркивает, что стороны, в случае успешных переговоров, смогут по крайней мере решить вопрос участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде и, возможно, гарантировать спокойствие на Корейском полуострове в ходе игр.

"Говорить об этом пока рано – это первая попытка, которая покажет, насколько стороны готовы к более глубоким и далеким компромиссам. Думаю, по поводу Олимпиады вопрос будет закрыт, потому что это обоюдный интерес, а вот что дальше – станет ли это началом разрядки, поиска компромиссов, перехода конфликта в менее опасное состояние, или Олимпийские игры закончатся и все вернется на круги своя, — пока не ясно", — заявил Мосяков.

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