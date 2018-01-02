Суд в Молдавии разрешил назначить министров в обход президента

КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента назначить главу МИД и еще шесть членов правительства, заявил член суда Игорь Доля.

Таким образом, суд временно приостановил полномочия президента. В качестве исполняющего обязанности спикер парламента или премьер издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу.

Ранее премьер-министр Павел Филип предложил президенту Игорю Додону кандидатуры семи новых министров. Вице-премьером по евроинтеграции планировалось назначить вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу МИД Кристину Лесник, министром иностранных дел — посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Ливиу Волконовича, а министром юстиции — Александру Тэнасе. Додон дважды эти кандидатуры отклонил.

Конституционный суд уже принимал подобное решение — после того как Додон дважды отверг кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы на пост главы Минобороны. Это назначение впервые прошло в особом порядке: указ подписал председатель парламента Андриан Канду, он же принял у Стурзы присягу.

Сам Додон считает, что Конституционный суд вынужден продолжать принимать противоречивые решения — "на пределе законности и за пределами здравого смысла". По его мнению, в суд должны были обратиться правительство либо парламент, а не несколько депутатов, как было на самом деле.

Молдавский лидер добавил, что "принял решение не уступать". "Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", — написал он в Facebook.