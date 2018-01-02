В Нью-Йорке во время пожара пострадали двенадцать человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при пожаре утром во вторник в нью-йоркском Бронксе, сообщает телеканал WABC.
По данным телеканала, пожар начался в магазине мебели на первом этаже здания, затем огонь распространился на остальные три этажа.
Один из 12 пострадавших получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.
Пока о причинах пожара не сообщается.
12 hurt, 1 seriously, in 6-alarm fire at Bronx apartment building https://t.co/wLRoypjc5s #GMN— WKRN (@WKRN) 2 января 2018 г.