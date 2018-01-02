В Риге задержали журналиста ТВЦ и собираются выслать

РИГА, 2 янв – РИА Новости. Журналист российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев заявил, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны, сообщает латвийская радиостанция Baltkom.

"Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству", — сообщил Кулаев радиостанции во вторник.

По словам журналиста, он до сих пор находится в полиции. "Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать. Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолета", — добавил Курлаев.

Позже журналист опубликовал на своей странице в Facebook фотографию решения главы МВД Латвии о признании его персона нон грата в стране с 2015 года.

"Пожизненный запрет на въезд, приказ министра МВД… Водят меня под конвоем, как особо опасного преступника", — написал он.

РИА Новости пока не располагает комментариями МВД Латвии и ТВЦ.