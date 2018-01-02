На Украине уволили обвиняемого в госизмене помощника Гройсмана

Станислав Ежов во время судебного заседания в Киеве

Станислав Ежов во время судебного заседания в Киеве

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Кабмин Украины уволил обвиняемого в госизмене помощника премьера Станислава Ежова, сообщило во вторник информагентство "Украинские новости".

"Станислав Ежов уволен с 21 декабря 2017 года с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины в соответствии с приказом государственного секретаря кабинета министров Украины", — говорится в фотокопии ответа кабмина на запрос агентства.

Также в ответе говорится, что должность, на которой работал Ежов, не предусматривала оформление доступа к государственной тайте.

Служба безопасности Украины (СБУ), которая задержала Ежова, утверждает, что чиновник якобы по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи. Премьер Владимир Гройсман заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. СБУ квалифицировала действия Ежова по статье "государственная измена". В службе пояснили, что данная статья позволяет привлекать к ответственности за передачу государственных данных, которые не являются гостайной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле не располагают информацией о задержании помощника украинского премьера.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.