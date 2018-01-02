Фанаты Макгрегора и Нурмагомедова присоединились к перепалке между бойцами

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Фанаты бойцов смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора активно подключились к их перепалке в Twitter.

Накануне Макгрегор у себя в Twitter заявил о том, что Нурмагомедов в бою с бразильцем Эдисоном Барбозой (бой закончился уверенной победой россиянина — ред.) был "собачьим дерьмом". "Этот бизнес полон грязных бомжей, которые так и просят того, чтобы их уложили спать", — добавил он.

В ответ на это российский боец предложил ирландцу "заткнуться".

​Перепалка на этом не закончилась. На другой твит Макгрегора, в котором он написал о том, что в UFC должны "встать на колени и умолять его вернуться", Нурмагомедов ответил фотоснимком. На нем россиянин восседает на медведе и преследует ирландца, который держит на плече свой чемпионский пояс.

​"Я убью твоих питомцев и сделаю из них пальто. И я надену их только один раз", — продолжил "войну" в социальных сетях Макгрегор.

Поклонники обоих бойцов присоединились к перепалке и стали обсуждать их возможный бой и постить картинки на эту тему.

"Я не думаю, что Конор вернется, но я думаю, он может победить Хабиба. Не точно, но есть приличный шанс", — пишет alshatti98bs.

"К сожалению, этого боя никогда не будет. Конору не по душе реальные вызовы. Его единственная цель — деньги", — пишет Джулио Круз.

"Хабиб бы пытал Конора пять раундов", — пишет mixaliosM.

"Я бы его тоже боялся, Коннор", — пишет Johnnymaaac.

​"Ну да, конечно, он боится Хабиба, зато пошел в другой спорт и дрался там с чемпионом всех времен. Вы, люди, такие забавные", — написал SeanOBrien 28.

"Еще один домосед, который не может понять, что про Макгрегора нельзя даже сказать, что он доминирует в своем спорте. Никогда не отстаивал пояс. Выдающийся талант, но не сделал ничего, что доказало бы его лидерство", — ответил ему Vogner1019.

"Хабиб не хочет драться с тобой, он четко дал это понять… Если честно, я не уверен, что вообще хоть кто-то хочет. Никто уже не считает тебя реальным чемпионом. Все изменилось, и тот факт, что ты думаешь, что ты стоишь так много, что он должен умолять тебя, приводит в замешательство. Отдай свой пояс и живи дальше", — обратился к ирландцу Кайл Фордэм.

"Пришло время тебе заткнуться, сразиться с Тони Фергюсоном (временный чемпион UFC в легком весе — ред.) и перестать оскорблять Хабиба, потому что ты знаешь, что он тебя покалечит", — написал Дэвид Макуильямс.

Некоторые предположили, что Макгрегор, ранее демонстрировавший готовность драться с Нурмагомедовым в России, пожалел о своих словах.

​Одну из картинок на эту тему опубликовал сам Нурмагомедов, отметив в твите президента UFC Дану Уайта.

​На верхнем фото написано: "Я буду драться с Хабибом в России". На нижнем — "Я потерял свой паспорт".

О том, что Макгрегор хочет драться с Нурмагомедовым в России, в июне рассказал Уайт. Тогда ирландец готовился к бою с американским боксером Флойдом Мейуэзером. Макгрегор проиграл тот бой, но, по данным СМИ, заработал за него сто миллионов долларов.

Нурмагомедов после победы над Барбозой 31 декабря заявил, что о Макгрегоре пока "не думает", и предположил, что ирландец вернется в MMA только после того, когда у него закончатся деньги.

Во вторник иорданский мультипликатор Моджахед Фудаилат опубликовал на YouTube небольшой мультфильм, которым Нурмагомедов поделился на своей странице в Instagram.

В начале мультика россиянин отчитывает журналиста Ариэля Хелвани, с которым они жарко спорили в прошлом году. Далее появляется Макгрегор, который говорит о том, что Нурмагомедов недостаточно хорош для него (использованы его комментарии 2016 года). Россиянин в ответ критикует бойцовский стиль ирландца (использованы слова Нурмагомедова, сказанные им 31 декабря после победы над Барбозой).

После этого появляется Уайт, который начинает произносить фразу "Конор сказал мне, что хочет драться с Хабибом в России", но Макгрегор не дает ему закончить. В конце также можно увидеть Холли Холм, бывшую чемпионку UFC в женском легчайшем весе.

После победы над Барбозой Нурмагомедов упомянул не только Макгрегора, но и временного чемпиона UFC Тони Фергюсона, бой с которым не состоялся в том году из-за проблем россиянина со здоровьем.

Он заявил, что готов драться с ними обоими в один вечер, если UFC разрешит.

Фергюсон отреагировал на это в Twitter.

"Мне плевать, что там одобрит UFC, я вырублю Макгрегора, покончу с Хабибом и перейду в полусредний вес сразу перед тем или после того, как я покончу с этим дивизионом и избавлюсь от мусора на вершине. Грязь копилась годами, пришло время уборки", — написал он.

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