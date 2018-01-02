Верховный лидер Ирана рассказал о "врагах" народа

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал акции протеста в стране, заявив, что "враги" стремятся использовать любую возможность, чтобы навредить иранскому народу, используя "деньги и оружие", передает иранское агентство Mehr.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Как передает агентство, Хаменеи отметил, что "враги всеми средствами, включая деньги и оружие, объединились, чтобы навредить государственной власти".

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ранее заявлял, что протестные акции в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведет с Тегераном ряд стран. Он отмечал, что за протестами стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, эти страны руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.