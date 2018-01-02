СМИ сообщили о казни в Египте пяти человек по обвинению в терроризме

ДУБАЙ, 2 янв — РИА Новости. Власти Египта казнили пятерых заключенных, четверо из которых были приговорены военным трибуналом к смертной казни по обвинению в терроризме, сообщил арабский телеканал "Аль-Джазира".

Смертный приговор был приведен в исполнение в тюрьме Бурж аль-араб в провинции Александрия во вторник утром.

Четверо обвиняемых были приговорены к смертной казни за теракт на стадионе Кфар Шейх на севере Египта в 2015 году, в результате которого погибли трое человек. Бомба взорвалась в примыкающем к стадиону помещении в тот момент, когда там собрались курсанты военного факультета.

Правозащитные организации выступили против этой казни, обвинив власти Египта в расправе над невиновными людьми, которых правозащитники считают политзаключенными.