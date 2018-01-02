В ЛНР заявили о САУ и танках силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (7)

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам и.о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения.

"Установлено, что в районе населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района, на удалении 17 километров от линии боевого соприкосновения, располагаются восемь танков из состава танковой роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (вооруженных сил Украины)", — сказал Филиппоненко.

Он подчеркнул, что украинские силовики нарушают Минские соглашения в части размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, "наращивая военно-технический потенциал своих подразделений в зоне конфликта".

"На территории железнодорожного депо населенного пункта Попасная, на удалении пять километров от линии боевого соприкосновения, находятся две единицы САУ 2С1 "Гвоздика", — добавил представитель оборонного ведомства.