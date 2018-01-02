Яровая назвала празднование дня рождения Бандеры в Киеве поминками Украины

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Празднования дня рождения Степана Бандеры в Киеве и Одессе выглядят как поминки Украины, заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

В Киеве и Одессе прошли акции националистов, приуроченные к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

"Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

"Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня", — добавила она.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.

*Запрещенные в России экстремистские организации