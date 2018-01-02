В ЛНР опасаются провокаций со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается, что украинские силовики могут организовать диверсию в районе населенного пункта Луганское у линии соприкосновения в Донбассе.
По его словам, в этом районе подразделения Народной милиции уже зафиксировали беспилотные летательные аппараты, проводящие воздушную разведку позиций для последующей корректировки огня.
"Кроме того, в зоне ответственности 1 батальона 54 бригады ВСУ на позициях вблизи линии боевого соприкосновения проводятся инженерные и фортификационные работы. Отмечено восполнение запасов имущества ракетно-артиллерийского вооружения в подразделениях батальона, проводится уточнение зон огневого поражения", — добавил Филипоненко.