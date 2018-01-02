В ЛНР опасаются провокаций со стороны силовиков

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается, что украинские силовики могут организовать диверсию в районе населенного пункта Луганское у линии соприкосновения в Донбассе.

"По имеющимся сведениям, в целях выполнения специальных задач по проведению диверсий и провокаций в период "новогоднего" перемирия в район населенного пункта Луганское в зону ответственности 54 отдельной механизированной бригады ВСУ (вооруженных ил Украины) прибыло подразделение 8 отдельного полка специального назначения ВСУ", — сказал во вторник на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По его словам, в этом районе подразделения Народной милиции уже зафиксировали беспилотные летательные аппараты, проводящие воздушную разведку позиций для последующей корректировки огня.

"Кроме того, в зоне ответственности 1 батальона 54 бригады ВСУ на позициях вблизи линии боевого соприкосновения проводятся инженерные и фортификационные работы. Отмечено восполнение запасов имущества ракетно-артиллерийского вооружения в подразделениях батальона, проводится уточнение зон огневого поражения", — добавил Филипоненко.