В Иране за три дня задержали около 450 протестующих

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. За последние три дня протестов в Тегеране задержали около 450 человек, сообщает местное агентство Ilna со ссылкой на заместителя губернатора иранской столицы Али Асгара Нассербахта.

"Двести человек были задержаны в субботу, сто пятьдесят в воскресенье и сто в понедельник", — сказал он.

Ранее сообщалось, что несколько человек силы безопасности Ирана задержали за подстрекательство к протестам.

Массовые акции протеста, участники которых выражали недовольство экономической ситуацией, начались в Иране 28 декабря. Они быстро распространились на крупные города: Тегеран, Мешхед, Исфахан и другие. По последним данным СМИ, в столкновениях погибли 20 человек.

По словам президента Хасана Роухани, протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством извне.