Минобороны Индии одобрило закупку у России 240 авиабомб

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв — РИА Новости. Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у РФ 240 авиационных бомб для ВВС страны, говорится в заявлении ведомства.

"Предложение касается закупки 240 бомб у российской компании "Рособоронэкспорт" на общую сумму 12 миллиардов 540 миллионов рупий (порядка 196 миллиона долларов). Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность", — сказано в заявлении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Еще одно предложение, которое было одобрено министром обороны Индии, касается закупки у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Barak, а также сопутствующего оборудования. Общая сумма сделки составляет 4,6 миллиарда рупий (почти 72 миллиона долларов).

"Эти ракеты относятся к классу "земля-воздух", они используются на ЗРК морского базирования для поражения противокорабельных ракет", — отметили в ведомстве.