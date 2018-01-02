Минобороны Индии одобрило закупку у России 240 авиабомб

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв — РИА Новости. Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у РФ 240 авиационных бомб для ВВС страны, говорится в заявлении ведомства.
Еще одно предложение, которое было одобрено министром обороны Индии, касается закупки у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Barak, а также сопутствующего оборудования. Общая сумма сделки составляет 4,6 миллиарда рупий (почти 72 миллиона долларов).
"Эти ракеты относятся к классу "земля-воздух", они используются на ЗРК морского базирования для поражения противокорабельных ракет", — отметили в ведомстве.