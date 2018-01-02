Саакашвили призвал выйти на протест, на который он сам не придет

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал киевлян прийти к зданиям МВД и СБУ и "требовать справедливости" в деле об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

На своей странице в Facebook политик призвал "всех неравнодушных" присоединиться к акции протеста, в которой сам он принять участия не сможет.

"Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья", — написал он.

По словам Саакашвили, он не будет присутствовать, чтобы его не обвинили в том, что он использует смерть Ноздровской для собственной политической выгоды.

Об исчезновении женщины стало известно за несколько дней до Нового года. Первого января глава профсоюза МВД Илья Кива сообщил, что ее тело обнаружено в одной из рек в Киевской области.

Полиция связывает гибель Ноздровской с ее профессиональной деятельностью. В 2017 году она добилась тюремного срока для племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил ее сестру.

Саакашвили назвал убийство правозащитницы следствием власти "преступной системы, руководимой президентом и министром внутренних дел и мобилизованной для преследования политических противников, критиков власти, общественных активистов, борцов с коррупцией".

После того как Михаила Саакашвили в июле 2017 года лишили украинского гражданства, он открыто выступает против Петра Порошенко и других представителей действующего руководства на Украине.

Недавно он заявил в эфире телеканала NewsOne, что почти половина населения страны хочет импичмента президента Украины, добавив, что на месте Порошенко покончил бы с собой.