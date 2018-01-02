КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Биометрический контроль на украинской границе за первые сутки его действия прошли почти 1,9 тысячи граждан России, сообщил во вторник пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Система биометрического контроля в понедельник частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Она внедряется поэтапно и будет введена на всех пунктах пропуска украино-российской границы. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля, обязательную для граждан 71 страны.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3,3 тысячи иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1,9 тысячи — это граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля", — сказал Слободян в комментарии "112 Украина".

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации въезжающих граждан других стран, разработать механизм предварительного информирования ими о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на нововведение президента Украины. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.