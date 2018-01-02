В Афганистане ликвидировали заместителя "теневого губернатора" талибов*

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Афганские военные в результате авиаудара ликвидировали заместителя "теневого губернатора" радикальной исламистской группировки "Талибан"*, одного из главных ответственных за планирование терактов, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление МВД.

По данным телеканала, "заместитель теневого губернатора" из Талибана* Мавлави Вали Джан (Mawlawi Wali Jan) ликвидирован в ходе авиаудара в городе Таринкот центральной провинции Урузган в понедельник. Еще 11 членов группировки попали под обстрел.

"Оружие, боеприпасы и транспортные средства также были уничтожены в ходе авиаудара", — приводит телеканал отрывок из заявления МВД.

Согласно заявлению, Вали Джан был "основным разработчиком и организатором террористических и разрушительных актов, вооруженных нападений и взрывов в Таринкоте и других частях провинции Урузган".

*Террористическая организация, запрещенная в России