В Афганистане ликвидировали заместителя "теневого губернатора" талибов*

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Афганские военные в результате авиаудара ликвидировали заместителя "теневого губернатора" радикальной исламистской группировки "Талибан"*, одного из главных ответственных за планирование терактов, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление МВД.
"Оружие, боеприпасы и транспортные средства также были уничтожены в ходе авиаудара", — приводит телеканал отрывок из заявления МВД.
Согласно заявлению, Вали Джан был "основным разработчиком и организатором террористических и разрушительных актов, вооруженных нападений и взрывов в Таринкоте и других частях провинции Урузган".
*Террористическая организация, запрещенная в России