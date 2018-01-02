В Афганистане уничтожили более 60 боевиков ИГ*

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 60 боевиков террористической организации "Исламское государство"* ликвидированы во вторник в ходе операций вооруженных сил Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.

Представитель губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогияни заявил, что 65 боевиков уничтожены и еще 18 ранены в ходе воздушных и наземных операций в регионе Хаска Мина. По его словам, во время операций погиб один мирный житель, еще 13 пострадали.

Ранее начальник генерального штаба армии Афганистана Шариф Яфтали сообщал, что в стране присутствуют не более 2 тысяч боевиков ИГ*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России