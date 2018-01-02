Семьи моряков хотят попросить Путина продолжать поиски подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Родственники членов экипажа пропавшей подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" собираются отправить письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не прекращать поиски субмарины, сообщает газета Clarin со ссылкой на мать одного из моряков Луису Родригес.

Путин в ноябре предложил президенту Аргентины Маурисио Макри содействие в поисках пропавшей подлодки "Сан-Хуан" и сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение Буэнос-Айреса высокотехнологичное океанографическое судно. Аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ вылетел из Петербурга в Аргентину помогать в поиске подлодки. В поисковых работах участвует телеуправляемый аппарат "Пантера плюс" и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь".

По словам Родригес, в письме родственники пропавших моряков "хотят поблагодарить (Путина) за оказанную на данный момент помощь и попросить не отказываться от поиска подлодки".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.