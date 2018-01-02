СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя очередной марш в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры, назвал нацизм неотъемлемой частью украинской государственной идеологии и призвал признать ее преступной на международном уровне.
Накануне вечером более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" традиционно провели в центре Киева факельное шествие по случаю годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры.
"Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
"Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне", — подчеркнул Аксенов.
"Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное", — заключил он.
* Радикальная организация, запрещенная в России.