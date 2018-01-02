Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2018

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя очередной марш в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры, назвал нацизм неотъемлемой частью украинской государственной идеологии и призвал признать ее преступной на международном уровне.

Накануне вечером более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" традиционно провели в центре Киева факельное шествие по случаю годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры.

"Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинские власти присвоили имя Бандеры более чем трем десяткам улиц, парков, скверов во многих городах. В связи с этим глава Крыма считает своевременным и полностью поддерживает предложение о проведении в Крыму международной конференции, посвященной преступлениям украинского нацизма, на которую должны быть приглашены представители республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинские антифашисты.

"Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне", — подчеркнул Аксенов.

"Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное", — заключил он.

* Радикальная организация, запрещенная в России.