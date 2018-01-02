Силовики два раз за сутки обстреляли ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (5)

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. Архивное фото

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. Архивное фото

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС, СПГ, ГП-25), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка. Всего по территории республики было выпущено более 65 гранат, сообщили в Народной милиции.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — отметили в пресс-службе.