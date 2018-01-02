Конор Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оскорбил в Twitter россиянина Хабиба Нурмагомедова, недавно одержавшего победу над бразильцем Эдисоном Барбозой.
"Этот дагестанец был собачьим дерьмом позапрошлой ночью, вы все поехавшие. Этот бизнес полон грязных бомжей, которые так и просят того, чтобы их уложили спать. Заплатите мне сколько надо, и король вернется", — написал Макгрегор.
Нурмагомедов ответил лаконично, предложив ирландцу "заткнуться".
Shut up #tapMashine #🐓— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 1 января 2018 г.
Макгрегор — действующий чемпион UFC в легком весе. За карьеру провел 24 боя, в 21 из них одержал победу.
Нурмагомедов занимает вторую строчку официального рейтинга UFC после временного чемпиона Тони Фергюсона. Провел 25 боев, ни одного из них не проиграл.