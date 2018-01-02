Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (5)

ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза нарушили режим прекращения огня, сообщили журналистам во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За прошедшие сутки ВС Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая и Сосновское", — сказал журналистам представитель оперативного командования.