В сингапурской гостинице четыре человека пострадали при обрушении потолка

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Потолок обрушился в гостиничном комплексе Resorts World Sentosa в Сингапуре, четыре человека пострадали, сообщает во вторник газета Straits Times со ссылкой на сингапурские войска гражданской обороны.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (05.00 мск).

По предварительным данным, ранения получили строители, которые занимались реконструкцией казино. Как отмечает издание, у них зафиксированы травмы головы и боль в шее.

Трое из четверых пострадавших доставлены в больницу в сознании, четвертый проходил лечение в корпоративной клинике.