Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Накануне Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.

По словам Чо Мён Гюна, в этой связи в Сеуле решено предложить Пхеньяну встречу высокопоставленных представителей для улучшения отношений.

"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером", — пояснил Чо Мён Гюн.

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, в последний раз диалог на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея состоялся в декабре 2015 года.