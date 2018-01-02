Пушков об отказе Польши от беженцев: устали от "успехов" Порошенко

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил накануне, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств в связи с серьезным потоком беженцев из Украины.

Глава правительства также рассказал, что Польша помогла снизить напряжение на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. При этом он отметил, что позиция Варшавы по вопросу мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки остается неизменной.

"Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Ранее Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по релокации.