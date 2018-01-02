В США сообщили о перебоях в работе систем обработки данных погранслужбы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила, что в некоторых аэропортах в стране наблюдались временные перебои в работе систем данных, проблему устранили через несколько часов.

"Все аэропорты вернулись к работе после временных перебоев в системах обработки данных пограничной службы. Во время бездействия системы пограничная служба могла пользоваться базами данных, связанных с обеспечением безопасности, поэтому пассажиров проверяли согласно стандартам безопасности. Нет данных о том, что перебои имеют преступный характер", — сообщила пограничная служба.

Как сообщает телеканал NBC, нарушения в работе систем данных продолжались около двух часов, с 19.30 по 21.30 по местному времени. Из-за инцидента в некоторых аэропортах США образовались длинные очереди на контроль. В частности, в аэропорту Майами своей очереди для прохождения проверки ожидали около двух тысяч пассажиров. Похожая ситуация наблюдалась в аэропортах Нью-Йорка (JFK) и Атланты.