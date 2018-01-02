Китай выразил готовность наращивать стратегическое взаимодействие с Россией

ПЕКИН, 2 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме главе МИД России Сергею Лаврову выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"В новом 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене, делать усилия для строительства новой формы международных отношений, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве", — отмечается в послании.

Китайский министр напомнил, что благодаря личной роли председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в прошлом году были достигнуты новые результаты в развитии российско-китайских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства.

"Стороны непрерывно углубляют политическое взаимодоверие, повышается уровень прагматического сотрудничества, поддерживают тесное взаимодействие по наиболее важным международным вопросам", — подчеркнул Ван И.

Он добавил, что стороны делают важный вклад в дело поддержания регионального и международного мира и безопасности, а также устойчивого развития.