В Южной Корее приветствовали желание КНДР участвовать в Олимпиаде

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание лидера КНДР Ким Чен Ына направить в феврале на Олимпиаду в Пхенчхане северокорейскую делегацию, выступив во вторник на первом в 2018 году заседании Государственного совета.

Накануне Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха на зимней Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.

"Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером", — приводит слова Мун Чжэ Ина агентство Ренхап.

Президент Мун поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта "как можно скорее подготовить варианты участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде".

На МИД Южной Кореи президент возложил задачу проконсультироваться с союзными государствами и международным сообществом по вопросам улучшения отношений с КНДР и решения имеющихся проблем. Самая главная из них — отказ Пхеньяна от разработки и испытаний ядерного оружия и баллистических ракет под предлогом защиты от угрозы со стороны США.