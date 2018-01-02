В Нигерии группа боевиков в Новый год убила более 20 прихожан церкви

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Группа неизвестных вооруженных людей нападала на возвращавшихся из церкви прихожан в нигерийском штате Риверс на юге страны, 21 человек погиб, сообщает онлайн-газета Premium Times со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в понедельник, вскоре после полуночи, в районе населенного пункта Омоку. Полиция не сообщает точное число погибших в результате инцидента. По данным представителя морской администрации и агентства по безопасности страны Дакуку Питерсайда, жертвами инцидента стали 21 человек.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение. Как отметил Питерсайд, инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.