В КНДР призвали граждан страны не мешать пиво с водкой

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Центральное радио КНДР по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, сообщило во вторник южнокорейское информационное агентство Рёнхап.
"Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела", — отмечает центральное радио КНДР.
В Южной Корее внимание на это сообщение обратили в связи с тем, что в годы военной диктатуры среди южнокорейских жителей распространилась местная армейская культура употребления "пхоктханчжу" — "коктейля-бомбы", когда крепкий алкоголь смешивали с пивом для достижения скорого и сильного опьянения.
Поскольку предупреждение о пагубности такого способа употребления алкоголя прозвучало по радио, это может означать, что обычай мешать пиво с водкой широко распространился в обществе, полагает перебежчик.
Как утверждает агентство, ранее в КНДР с "пхоктханчжу" была знакома только элита.